Quelle brave ragazze, Maionchi, Milo, Laurito in Marocco

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Missione intercontinentale per Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito: "Quelle brave ragazze" torna con la terza tappa domani, domenica 5 marzo, su Sky e in streaming su NOW.

Dopo essere diventate regine del jet-set internazionale e glamour di Montecarlo e aver scoperto i segreti della Provenza, in questo nuovo episodio le "brave ragazze" dovranno alzarsi in volo per raggiungere una meta molto in voga tra gli hippie degli anni '60: la loro prossima destinazione, infatti, le porterà in Africa, più precisamente a Fes, in Marocco. In quel periodo storico, il Paese ospitò nelle sue comuni alcuni tra i più grandi della musica come Jimi Hendrix, Bob Marley, Sting e Frank Zappa. Per le ragazze sarà un'esperienza unica, alle prese con un popolo e uno stile di vita unico: riusciranno ad adattarsi ai colori e alle abitudini nordafricane? Tra l'iconico canto del muezzin al risveglio e l'accogliente dimora marocchina a loro completa disposizione, Mara Sandra e Marisa dovranno come sempre fare amicizia con le persone che incontreranno sul loro percorso: solo così potranno vivere al meglio questa avventura e arricchirsi tramite essa, nel nuovo episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, atteso per domenica 5 marzo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Riusciranno le brave ragazze a superare tutte le sfide che le attendono sotto il sole cocente del Sahara? Quelle brave ragazze va in onda la domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. (ANSA).