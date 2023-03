Bruno Barbieri taglia i capelli al vincitore di Masterchef

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Questa mattina, in piazza Duomo a Milano, lo chef Bruno Barbieri ha tenuto fede alla promessa fatta giovedì sera in tv e ha tagliato i capelli a Edoardo Franco, il vincitore di MasterChef Italia. Tanti gli appassionati del programma che hanno voluto assistere dal vivo e in diretta al taglio di capelli, con Edoardo seduto sullo sgabello e dietro Barbieri, per l'occasione barbiere, armato di forbici.

Il cooking show di Sky Original si è concluso segnando un record di ascolti: la finale è stata la più vista degli ultimi tre anni con oltre un milione di spettatori di media. (ANSA).