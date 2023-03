MasterChef, finale a sorpresa su Sky vince Edoardo, ex rider

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Con il menu intitolato "Tutto mondo", Edoardo Franco, 26 anni, di Varese è il dodicesimo trionfatore di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Ha avuto la meglio sul giovane Antonio "Bubu" Gargiulo, 19 anni e Hue Thi, nella finalissima dello show di Sky. La proclamazione è avvenuta, nell'ultimo episodio di questa stagione, dalla voce di Antonino Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatell.

Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra, a Notting Hill, con il ristorante "Core by Clare Smyth" e vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di "Migliore Chef donna" del mondo nel 2018 per la guida dei 50 Best Restaurants. Ispirato al murale di Keith Haring, nel suo menu Edoardo, entrato a Masterchef come disoccupato e uscito da trionaftore, ha portato i sapori dei tanti viaggi che hanno caratterizzato la sua vita, da Varese alla Scandinavia e la Germania, dove faceva il rider. Con la vittoria dell'edizione numero 12 di MasterChef Italia, Edoardo Franco porta a casa 100mila euro in gettoni d'oro, l'opportunità di pubblicare un libro di ricette conta casa editrice Baldini+Castoldi. E poi l'accesso a un corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, oltre alla partecipazione al Workshop di Masterchef Academy realizzato con Destinazione gusto.Edoardo ha detto: "Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d'accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo". (ANSA).