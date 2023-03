De Filippi torna in tv con C'è posta per te

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna in tv per l'appuntamento del sabato sera di Canale 5 con C'è posta per te.

Ospiti della puntata del 4 marzo - sospesa la scorsa settimana per il lutto che ha colpito la conduttrice - sono Tiziano Ferro, protagonista da oltre vent'anni della scena musicale nazionale e internazionale, e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult 'Mare fuori'.

Domenica è previsto anche il ritorno in onda di Amici. (ANSA).