Loretta Goggi, 'donne, l'8 marzo sia ogni giorno'

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Cosa auguro alle donne in vista dell'8 marzo? Di credere nelle proprie doti, conoscerle, coltivarle e andare avanti come se la differenza di genere non esistesse. La resilienza è donna. Il sostantivo stesso è femminile. Allora il mio augurio è di essere donne tutti i giorni, non solo l'8 marzo": con queste parole Loretta Goggi è intervenuta sulla Festa dell'8 marzo in un'intervista esclusiva nel numero di Famiglia Cristiana in edicola da mercoledì 1 marzo, in occasione del suo "ritorno" in tv come conduttrice di uno show tutto suo, Benedetta primavera, quattro prime serate su Rai 1 a partire da venerdì 10 marzo, in cui sarà affiancata da Luca e Paolo.

"Rispetto alle quote rosa", continua Goggi, "io voglio essere eletta, votata, conduttrice di Sanremo perché valgo, non perché sono portatrice di un diritto senza il quale non esisterei". E, a proposito di Sanremo, che cosa ne pensa del ruolo che hanno avuto le diverse conduttrici chiamate da Amadeus? Non le sembra che siano state relegata a comparse? "Contro la 'donna decorativa' mi batto da sempre; per non esserlo e per raggiungere la credibilità di oggi ho faticato molto. Se avessi inseguito la consacrazione di "bella" nel mondo dello spettacolo forse sarei durata meno. Sanremo resta un palcoscenico internazionale ed esserci è importante. Ma al posto delle conduttrici invitate quest'anno avrei seguito la strada di Sabrina Ferilli che, ospite della kermesse, disse: "Ma perché devo spiegare che ci faccio a Sanremo? Sono qui perché sono Sabrina Ferilli".

Infine, qualche anticipazione sul nuovo spettacolo che condurrà, Benedetta primavera: "Gli abbiamo dato questo titolo perché va in onda in primavera e perché Maledetta primavera, la canzone che portai a Sanremo nell'81, è per me "benedetta": ha allargato il mio spazio di movimento artistico, fin lì avevo cantato solo "siglette" e nessuno ricordava le mie imitazioni".

(ANSA).