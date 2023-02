+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 3.00 +++

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - - AL VIA NEL PD L'ERA SCHLEIN, TELEFONATA CON MELONI LA PREMIER, 'PER NOI LA DEMOCRAZIA NON È UN PROBLEMA' Nel Pd parte l'era Schlein, nuova segretaria con il 53,7% dei voti alle primarie contro il 46,2% di Bonaccini. Un milione e 100mila i votanti. Passaggio di consegne al Nazareno con Letta, poi al lavoro sulla squadra. La leader Dem ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella e ha ricevuto la telefonata della premier Meloni: 'Le ho fatto i miei auguri, mi aspetto una opposizione durissima, come è stata la mia - ha detto la presidente del Consiglio - Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata mai un problema, semmai lo è stato per la sinistra'.

Per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia'.

Nel partito le prime crepe: Fioroni annuncia l'addio. Il M5s apre al dialogo, Calenda si smarca: 'Noi i riformisti'.

---.

'LA DISPERAZIONE NON GIUSTIFICA VIAGGI',PIANTEDOSI È UN CASO PRESO UN TERZO SCAFISTA.IL GOVERNO ALL'UE, 'INTERVENIRE ORA' 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vite dei propri figli'. Le parole del ministro Piantedosi dopo la strage di migranti in Calabria fanno scoppiare un caso. L'opposizione attacca: 'Parole indegne'. Msf: 'Uno schiaffo alle vittime'. 'Vergognoso strumentalizzare', replica il responsabile del Viminale. Il procuratore Capoccia attacca: 'Mancano uomini e mezzi'. La premier Meloni scrive all'Ue: 'Occorre agire immediatamente: l'unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze'. A Cutro trovati i corpi di altre quattro persone affogate nel naufragio, tra loro anche una bambina. Fermato un terzo presunto scafista.

---.

USA RIBADISCONO, PREOCCUPATI CHE CINA FORNISCA ARMI A MOSCA MOSCA,PUTIN APERTO A CONTATTI MA MACRON E SCHOLZ NON NEUTRALI "Siamo preoccupati che la Cina stia considerando di inviare armi alla Russia". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa ribadendo tuttavia la convinzione di Washington che questo non sia ancora avvenuta. "Pechino ha tuttavia fornito altre forme di aiuto a Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina ed non è stata un attore trasparente", ha sottolineato. Intanto da Mosca il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin è aperto a contatti ma che il negoziato proposto da Francia e Germania non è percorribile perché le due nazioni non sono neutrali.

---.

USA, 30 GIORNI PER ADDIO TIKTOK DA DISPOSITIVI GOVERNO 'TROPPI RISCHI DALL'APP, PROTEGGIAMO LA NOSTRA PRIVACY' La Casa Bianca concede alle agenzie federali 30 giorni di tempo per spazzare via TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo. La definizione dei tempi è un passo avanti "cruciale per affrontare i rischi presentati dall''app ai dati sensibili governativi", afferma l'Office of Management and Budget.

"L'amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell'impegno dell'amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani", aggiunge.

---.

L'ADDIO A COSTANZO, 'FARAI UN TALK SHOW IN PARADISO' APPLAUSI E LACRIME. IL FERETRO SOSTA AL TEATRO PARIOLI La sigla del Costanzo Show ieri ha accompagnato tra gli applausi l'uscita del feretro di Maurizio Costanzo dalla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo dove si sono celebrati i funerali solenni del giornalista scomparso a 84 anni. Nella basilica, tantissimi protagonisti del mondo della tv, del giornalismo, della politica, insieme alla moglie Maria De Filippi e ai figli Cristina, Saverio e Gabriele. 'Hai cambiato destini, intuito talenti, incoraggiato e spronato. A noi figli lasci il tuo più grande insegnamento, l'umiltà. Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noi', ha detto la figlia Cristina. Un ultimo saluto anche al teatro Parioli, di fronte al quale il corteo funebre ha fatto sosta per un minuto di silenzio.

---.

SERIE A: LAZIO BATTE LA SAMP E SALE AL QUARTO POSTO OGGI POMERIGGIO IN CAMPO LA ROMA, IN SERATA DERBY JUVE-TORO Grazie ad una magia di Luis Alberto, la Lazio ha battuto la Sampdoria per 1-0 conquistando così i tre punti che la portano al quarto posto in classifica, scavalcando i cugini della Roma.

I giallorossi scenderanno in campo oggi pomeriggio, alle 18:30, in trasferta contro la Cremonese. In serata, invece, il derby della Mole Juventus-Torino. Fifa Best Player 2022: trionfa Lionel Messi. "Ho realizzato un sogno inseguito con insistenza", le parole dell'attaccante argentino campione del mondo. (ANSA).