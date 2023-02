Costanzo: Pier Silvio Berlusconi, per me anche come un padre

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "E' stato un amico, un collaboratore ma anche come un padre. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi all'uscita della Chiesa degli Artisti a Roma dove ha partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo, dov'era seduto in prima fila accanto a Maria De Filippi. "Lui è un pezzo di storia della televisione ma anche del nostro Paese . ha aggiunto -. Ha cambiato veramente molte cose, e i suoi cambiamenti rimarranno sempre. Maurizio è un personaggio unico., Gli volevo bene con il cuore. A me come all'azienda, ha dato tantissimo". Chi può raccogliere la sua eredità? "Nessuno" risponde. (ANSA).