Costanzo: don Walter Insero, è finito solo il primo atto

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", dice don Walter Insero celebrando i funerali solenni di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti a Roma. In prima fila, Maria De Filippi, entrata in chiesa tenuta per mano dal figlio Gabriele. Accanto a lei, Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, rappresentata in chiesa da tutto lo stato maggiore, dal presidente Fedele Confalonieri ad Alessandro Salem, Mauro Crippa, Giorgio Restelli. Accanto all'altare, a sinistra, un grande corona di rose rosse con la scritta 'Maria'.

Nelle prime file dal lato opposto il figlio Saverio con la mglie Alba Rohrwacher, la figlia Camilla e ancora Sabrina Ferilli con Flavio Cattaneo, Aurelio De Laurentiis, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco Roberto Gualtieri, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Luciana Littizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Stefano Coletta, Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, Carlo Conti.

(ANSA).