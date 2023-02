Accordo Netflix e Pokémon Company per serie animata stop motion

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Netflix e Pokémon Company uniscono le forze per una serie animata stop motion per celebrare l'uscita del primo gioco 17 anni fa. Lo scrive Variety. Il progetto è intitolato 'Pokémon Concierge' e segue le vicende di 'Haru', un portiere d'albergo donna del Pokémon Resort e il suo rapporto con i proprietari che vengono in visita in qualità di ospiti. Un teaser della serie annunciato in occasione del Pokémon Day 2023 (17 febbraio) mostra una spiaggia incantevole con uno Psyduck ( Pokémon appartenente alla prima generazione) mentre cammina lungo la costa. "Questo è il Pokémon Resort - dice una voce narrante -. I Pokémon sono ospiti qui.

Questa è la storia del portiere d'albergo". Haru viene presentata come una giovane donna dai capelli rossi che indossa una camicia in stile hawaiano. Concierge non è l'unico progetto 'Pokémon' in cantiere a Nertlix. Nel 2021 fu annunciato che la piattaforma in streaming stava lavorando ad una serie live action di Pokémon. Netflix, tra le altre cose, manda in onda negli Stati Uniti tutti gli episodi televisivi precedenti di Pokémon. La seconda parte di 'Pokémon Ultimate Journey: The Series', è stata appena aggiunta alla programmazione dello streamer. . (ANSA).