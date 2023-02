Costanzo: Veronica Pivetti, insieme belle chiacchierate

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "La prima cosa che mi viene in mente con lui sono le belle chiacchierate. Io sono stata spesso sua ospite in radio e in tv, mi sembrava doveroso essere qua". Lo dice Veronica Pivetti arrivata alla camera ardente per Maurizio Costanzo in sala della Protomoteca in Campidoglio.

"Era un fan de La Prof, mi diceva sempre che gli piaceva quella fiction e mi chiedeva perché non la rifacessi, io scherzando rispondevo di non dirlo a me ma alla Rai... Era un gioco fra di noi. Ho un ricordo molto bello di Maurizio".

(ANSA).