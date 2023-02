Folla e commozione alla camera ardente di Maurizio Costanzo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Centinaia di persone stanno sfilando alla camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all'età di 84 anni.

Questa mattina all'arrivo del feretro in Campidoglio era presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo. Tra i primi ad arrivare Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. Insieme alla bara sono stati portati all'interno quattro vasi di rose bianche. Maria De Filippi è arrivata successivamente, passando da un ingresso laterale. Con lei, il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime.

Anche la premier Giorgia Meloni ha reso omaggio al conduttore. "Ci lascia l'eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Lui era un uomo con le sue idee ma capace di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone", ha detto la premier.

Presenti tra gli altri Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Fiorello, Paola Barale sono alcuni dei personaggi noti arrivati a rendere omaggio a Costanzo.

Mastrandrea ha posato sulla bara una rosa bianca.

"Poche volte ho visto un tributo che fosse un plebiscito. È come se giovani e vecchi di questo Paese si fossero inchinati tutti di fronte a Maurizio Costanzo", ha detto Gianni Letta.

"Quand'è nato il Tg2 Post, gli telefonai per avere le sue impressioni e lui me le diede, insieme anche ad alcuni consigli molto affettuosi e amichevoli, l'avevo apprezzato grandemente.

Era un maestro di televisione, credo che abbia lasciato un segno importante nel giornalismo e nella tv italiana. Anche per questo abbiamo deciso d'intesa con Palazzo Chigi di proclamare i funerali solenni", ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"C'è un omaggio commovente dei romani e delle romane a un gigante della televisione della cultura e del giornalismo", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

I funerali solenni si terranno lunedì alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. (ANSA).