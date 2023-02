Riprese Hacks sospese per intervento al cuore di Jean Smart

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - La produzione della terza stagione di Hacks e' stata sospesa perche' la protagonista Jean Smart e' stata ricoverata in ospedale per un intervento al cuore andato a buon fine.

Le riprese delle nuove puntate dello show di Hbo erano cominciate in novembre e riprese dopo le ferte per interrompersi di nuovo durante la convalescenza della Hacks. la data del nuovo ciak e' prevista a meta' marzo.

"Febbraio e' il Mese del Cuore: ecco perche' e' importante farvi sapere che mi sto riprendendo dopo un recente intervento cardiaco andato bene", ha detto l'attrice chiedendo al suo pubblico di "ascoltare il proprio corpo e parlare con i medici" come ha fatto lei.

In Hacks la Smart ha la parte della comica di Las Vegas Deborah Vance alle prese con la necessita' di adattare il suo show ai nuovi tempi senza tradire se stessa. Recitano con lei Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins e Jane Adams. (ANSA).