Danes e Eisenberg 40enni 'a pezzi'

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Sognare di poter tornare alla libertà dei 20 anni quando tutto sembrava possibile, non riconoscere se stessi ne' l'amore della propria vita. Il tutto tra Manhattan e il New Jersey, a colpi di matrimoni, divorzi, amici di scuola ritrovati, figli, esaurimenti nervosi. Sono fra gli ingredienti delle sfide che affrontano i protagonisti quarantenni in crisi di Fleishman a pezzi, la serie dramedy in otto puntate che ha appena debuttato su Disney+. A crearla è stata Taffy Brodesser-Akner, che ha adattato il suo omonimo bestseller (edito in Italia da Einaudi), con la coppia principale interpretata da Claire Danes e Jesse Eisenberg in un cast che comprende Lizzy Caplan, Adam Brody, Josh Radnor, Mozhan Marnò, Maxim Jasper, Meara Mahoney, Christian Slater.

La storia, che si muove costantemente fra presente e passato, parte dalla inattesa situazione in cui si ritrova Toby Fleishman (Eisenberg), medico divorziato, tornato da poco a uscire con altre donne conosciute via app. Arriva per lui uno scossone quando la sua ex moglie Rachel (Danes), agente teatrale di successo scompare dopo avergli lasciato i due figli, Hannah di 11 anni (Mahoney) e Solly di 9 anni (Jasper). Mentre cerca di capire cosa sia successo, Toby rientra in contatto dopo anni con i suoi due più cari amici, entrambi alle prese con proprie crisi personali, Libby (Caplan) e Seth (Brody) "Ho amato esplorare il matrimonio vissuto dal mio personaggio e le altre relazioni che lo circondano e in qualche modo lo rispecchiano - ha spiegato nella conferenza stampa via streaming Claire Danes, che per il ruolo è stata candidata ai Golden Globes e ai Critics Choice awards -. Tutti i personaggi affrontano piccoli e grandi traumi, e alla fine sono un po' più vicini alla verità su se stessi e l'uno con l'altro". La serie affronta inoltre temi tornati di particolare attualità anche in Italia, le esperienze di violenza ostetrica vissute da varie donne e la depressione post parto: "Rachel deve confrontarsi con un trauma che è così specifico e orrendo - spiega -. Un tipo di maltrattamento che spesso viene taciuto ma del quale si deve parlare". (ANSA).