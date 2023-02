Broken Dream, ciak in Congo film Rai Documentari su Attanasio

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono iniziate a Kinshasa le riprese del docufilm "Broken Dream" che Rai Documentari dedica a Luca Attanasio, il giovane ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all'autista congolese Mustapha Milambo. Il documentario racconta Attanasio attraverso lo sguardo di Zakia Seddiki Attanasio, compagna di vita e di ideali di Luca e madre delle sue tre bimbe, che due anni dopo la tragica vicenda torna in Repubblica Democratica del Congo. Martedì 22 febbraio, giorno dell'anniversario della morte di Luca Attanasio, sarà a Kinshasa dove, presso l'ambasciata italiana, sarà lanciato il bando per 43 borse di studio da assegnare a studenti di 12 paesi dalla Fondazione Mama Sofia.

Per l'occasione, la via dove ha sede l'ambasciata sarà rinominata "Rue Luca Attanasio" e sarà inaugurata una statua scolpita da un artista congolese con il simbolo della pace per commemorare Luca, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. Il documentario racconta Luca Attanasio attraverso lo sguardo di Zakia Seddiki: "Quando Luca è stato ucciso a Goma io e le mie figlie eravamo a Kinshasa. Sofia aveva quattro anni, le gemelline Lilia e Miral meno di tre. Questo film è per loro.

Devono sapere chi era loro padre". L'ultimo ciak del film sarà a Nsioni, un remoto villaggio del Congo centrale dove Zakia con Mama Sofia, l'associazione creata insieme a Luca per aiutare i bambini di strada, sta costruendo una scuola. Il docufilm, realizzato in collaborazione con Rai Documentari, è un progetto di Imma Vitelli, diretto da Jacopo De Bertoldi, prodotto da Filippo Macelloni per NANOF e da Fabio Scamoni/RED HOUSE, con il patrocinio della Farnesina e sarà trasmesso prossimamente da Rai Documentari.

Intanto, è fissata al 25 maggio prossimo l'udienza preliminare del procedimento che vede imputati due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, per la vicenda legata alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell'anno scorso. A loro contestano il reato di omicidio colposo. I due sono gli organizzatori della missione del nord del Paese africano durante il quale i due italiani furono uccisi. (ANSA).