Gellar, Wolf Pack, i licantropi riflettono paure di oggi

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Una delle cose "che ho amato di Buffy è che usavamo i mostri come metafora dei problemi della adolescenza. Di Wolf Pack amo si usino i mostri per discutere di ciò che ci spaventa oggi, ansia, isolamento, il disconnetterci dagli altri nella realtà per essere costantemente online, e anche la ricerca del tuo branco, una metafora dell'importanza avere intorno persone che ti consentono di essere te stesso".

Così Sarah Michelle Gellar, diventata una stella pop globale da protagonista di una serie cult come Buffy l'ammazzavampiri, e di film come Cruel Intentions e The Grudge, che torna alla serialità fantasy con Wolf Pack: dopo il debutto in Usa su Paramount+ il 26 gennaio, arriva sulla piattaforma in Italia dal 23 febbraio.

Mentre in Buffy la protagonista si ritrovava contro creature e forze oscure assortite, Wolf Pack, basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, creata da Jeff Davis (che torna ai licantropi dopo Teen Wolf) ha per protagonisti Everett (Armani Jackson) e Blake (Bella Shepard), due adolescenti con vite complesse che dopo un enorme incendio in California, che scatena il panico tra uomini e animali, si ritrovano feriti da una misteriosa creatura soprannaturale. E' l'inizio per i due ragazzi di un viaggio di inquietanti scoperte, come l'essere licantropi. Un'identità che affrontano grazie anche all'incontro con altri due licantropi teen, Luna (Chloe Rose Robertson) e Harlan (Tyler Lawrence Gray) adottati da un ranger, Garrett (Rodrigo Santoro), quasi morto nell'incendio. Su quanto successo indaga Kristin Ramsey (Gellar) all'apparenza specialista in incendi dolosi che ha in realtà con obiettivi meno limpidi.

"Un altro elemento che ho amato della storia è il modo in cui mette in luce anche come ciò che stiamo facendo al pianeta danneggi noi e il mondo animale" aggiunge Sarah Michelle Gellar che, come tutti, ha le sue paure nella vita: "la principale, essendo madre, è il timore che qualcosa possa accadere ai miei figli; un'altra che sento è il rischio di non creare più veri legami con gli altri. Temo che nel 'registrare' costantemente la propria vita sui social, le persone dimentichino di viverla".

(ANSA).