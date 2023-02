Fagnani, in prima serata con Belve parto con Oxa e La Russa

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Il mio obiettivo non è quello di essere aggressiva ma di cercare di raccontare il personaggio attraverso sfumature inedite. Nel primo episodio ci sono Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli". La giornalista Francesca Fagnani dopo l'esperienza sanremese conquista la prima serata di Rai2, traslocando nel prime time con un totale di cinque puntate in onda da domani, martedì 21 febbraio, a partire dalle 21:20.

Presentato oggi nelle sede Rai di viale Mazzini dal direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta (in collegamento è influenzato) dal vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Giovanni Anversa e Marco Tombolini, Co-Ceo di Fremantle: "in studio - racconta Fagnani - abbiamo il pubblico. Poi ci saranno momenti comici affidati a Ubaldo Pantani. Quando sento gli applausi mi destabilizzo, mi devo abituare. Il programma è arricchito da nuovi ingressi nel cast. Abbiamo le Eterobasiche e Cristina Di Tella, delle influencer che puntellano gli spazi tra una intervista e l'altra".

Fagnani mostra delle anticipazioni legate ai faccia a faccia dell'esordio. Con Oxa si approfondisce l'ultima edizione del Festival di Sanremo, dice di essere felice di aver partecipato, mentre Nara discute del gossip legato al suo matrimonio con il calciatore Icardi. Gli incontri con La Russa e Rivelli devono ancora essere girati. Fagnani conferma di avere la totale libertà da parte della Rai, che non ha mai chiesto di vedere in anteprima i montaggi. Coletta: "La scelta di portare il format in prima serata è frutto della potenza del marchio. Già in seconda serata è divenuto un cult. Fagnani ha saputo tirare fuori una capacità di fare show, oltre che quella da giornalista precisa e puntuale. Nel prime time si mette più in gioco anche dal punto di vista dello spettacolo". (ANSA).