A Reggio Calabria set di "Le avventure di Carlo Rossi 2"

Dal 20 febbraio Reggio Calabria sarà il set della serie "Le avventure di Carlo Monterossi 2": inizieranno, infatti, lunedì prossimo nella città calabrese dello Stretto le riprese della seconda stagione.

Prodotta da Palomar, che ha al suo attivo fiction come "Il commissario Montalbano", "Màkari", "Braccialetti rossi", "Studio Battaglia", fino al recentissimo "Call my agent" e sostenuta dalla Calabria Film Commission (attraverso il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria - 2022), la serie vede protagonista uno dei più importanti attori del cinema italiano, Fabrizio Bentivoglio.

A dirigere la seconda stagione dela serie "Le avventure di Carlo Monterossi" sarà Roan Johnson, regista, tra l'altro, della prima stagione e della serie di successo "I Delitti del BarLume" (prodotto sempre da Palomar), che lo scorso gennaio ha raggiunto il traguardo delle dieci stagioni.