Scarano, dopo 'Circeo' al lavoro su film da regista

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'anteprima Usa di 'Circeo', la serie Paramount+ Original diretta da Andrea Molaioli (andato in onda sulla piattaforma a settembre e in arrivo sulla Rai1 a fine marzo) sul massacro compiuto da Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira del 1975 porterà Greta Scarano, interprete nella storia dell'avvocata di Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli) ad essere tra i protagonisti di Filming Italy - Los Angeles 2023 (28 febbraio - 3 marzo). Il festival creato e diretto da Tiziana Rocca (Agnus Dei), realizzato con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e in collaborazione con Associazione Produttori Audiovisivi, promuove opere e artisti italiani all'estero.

Un impegno per l'attrice che si sovrappone a una nuova sfida importante: "Sto lavorando al mio primo lungometraggio da regista,ci sono già varie versioni della sceneggiatura. Non c'è ancora un titolo, posso solo dire che è tratto da una storia vera" spiega, durante la presentazione del festival. La passione per la regia per lei è arrivata ancora prima di quella per la recitazione: "a 18 anni ho anche provato ad entrare in grande scuola di cinema per candidarmi al corso di regia, e sono stata accolta in maniera inaspettata. Diedero per scontato che ero lì per il corso per gli attori e non mi presero". Poi sono diventata realmente l'attrice e ringrazio di averlo potuto fare e di aver lavorato tanto". Ora "che ho 36 anni ho risposto a una chiamata che avevo in me da tutta la vita. Ho già fatto un corto da regista e ora penso al film. Spero di aggiungere la mia voce fra le cineaste". Volto di personaggi e complessi, Greta Scarano spiega che "nel cinema italiano c'è un enorme problema di ruoli per le donne. Io negli ultimi anni ho cercato di fare di tutto per trovare dei bei personaggi nei libri, portando quelle storie alle produzioni".

Tornando all'esperienza di 'Circeo' "mi sento molto onorata per aver fatto parte di questa serie, che non si sofferma sui fatti violenti, ma si concentra sulla fase del processo, che ha mutato la società italiana". (ANSA).