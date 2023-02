In tv Copernico, vita di un rivoluzionario a 550 anni da nascita

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il 19 febbraio, in occasione dei 550 anni dalla sua nascita, History Channel (411 di Sky), celebra Niccolò Copernico, lo studioso polacco che ha dimostrato che la Terra non è il centro dell'universo, e che il Sole è in realtà il fulcro del nostro sistema planetario, ribaltando così la visione geocentrica del mondo che la Chiesa cattolica sosteneva, e che riteneva fedele alla Bibbia. Il documentario Copernico - Vita di un rivoluzionario, in onda domenica 19 febbraio alle 21.00, racconta come Copernico abbia ideato la sua famosa teoria già all'età di 40 anni, tenendola però segreta per ben trent'anni, per paura di essere punito dalla Chiesa e ridicolizzato dai suoi colleghi astronomi.

Fu infatti solo grazie alle insistenze del giovane matematico Retico che Copernico decise di stampare il suo manoscritto De revolutionibus orbium coelestium a Norimberga, presso il miglior stampatore di testi scientifici d'Europa dell'epoca, divulgando così la teoria che passò alla storia come la rivoluzione copernicana. Copernico scrisse una prefazione nella quale dedicava il suo lavoro al Papa, ma l'editore aggiunse di sua iniziativa che il lavoro era frutto di calcoli matematici e dunque solo ipotetico. Fu questo particolare a far sì che il testo non creasse subito uno scandalo e che, solo quando Galileo Galilei confermò i suoi calcoli con l'osservazione al telescopio, l'Inquisizione reagì: nel 1616 i suoi scritti finirono nella lista dei libri proibiti, ma Copernico era morto ormai da 70 anni.

Il documentario sottolinea anche che Copernico fu certamente sostenuto nelle sue ricerche da Anna Schilling, la giovane governante che ha vissuto con lui fino a quando non è stata costretta a lasciarlo per le insistenze del vescovo di Warmia, Jan Dantyczek, che trovava riprovevole la relazione tra i due.

Il racconto, realizzato attraverso ricostruzioni e interventi di studiosi ed esperti di storia e astronomia, ricostruisce il profilo sia dello scienziato che dell'uomo che ha avuto il coraggio di "fermare il Sole". (ANSA).