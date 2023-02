Chiara Francini madrina del Carnevale di Palma Campania

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - È Chiara Francini la madrina del Carnevale di Palma Campania. Reduce dal successo a Sanremo, l'attrice e showgirl sarà presente nella località in provincia di Napoli, il 19 febbraio, domenica, nel giorno della cosiddetta "Messinscena", a partire dalle 16.30. Le nove Quadriglie, che sono il cuore del Carnevale Palmese, metteranno in scena la presentazione e la rappresentazione spettacolare del tema che hanno scelto quest'anno.

Con loro, sul palco centrale di piazza Mercato, ci sarà Chiara Francini che a Sanremo, con il suo monologo sulla maternità, ha fatto discutere molto l'opinione pubblica e allo stesso tempo ha confermato il suo talento. Sarà grande festa, dunque, a Palma Campania.

Dopo lo show del 19, il giorno successivo sarà la volta del Passo e dell'improvvisazione musicale delle Quadriglie. Il 21 febbraio, ci sarà il tanto atteso Martedì dei Canzonieri: Angelo Martino e Francesca Faratro presenteranno le Quadriglie mascherate, che si esibiranno in 9 punti di Palma Campania.

Special guest sarà Luigi Busà, medaglia d'oro di karate alle Olimpiadi di Tokio 2020, mentre Titti Marrone (vincitrice del premio Napoli 2023), Pino Imperatore, Pino Nazio e Patrizia Rinaldi daranno vita all'evento "Scrittori per il Carnevale", intervenendo a Palma Campania e raccontando il "loro" Carnevale Palmese. (ANSA).