Due docuserie su Sky accendono i riflettori su luci e ombre moda

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Genio, creatività, bellezza sono gli elementi con i quali la moda si racconta al mondo, ma al di là delle apparenze, nasconde verità difficili da raccontare; a febbraio, mese della moda, Sky accende i riflettori su questo mondo con due docu-serie che raccontano le luci e le ombre di questo settore.

Il 18 febbraio alle 21.15 è la volta della durissima denuncia di Scouting for Models - Il volto oscuro della moda, il documentario Sky Original - in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su NOW che, basandosi sulla testimonianza di alcune modelle, tra le quali Carré Otis (autrice di un libro pubblicato nel 2011, Beauty, Disrupted: a Memoir), Shawna Lee e Jill Dodd e su un'indagine in corso della giornalista Lucy Osborne (The Guardian), racconta in tre episodi l'abuso sessuale come un fenomeno endemico della moda. Le vittime si riuniscono per agire contro i responsabili, uomini a capo delle principali agenzie di casting, John Casablancas, Jean Luc-Brunel, Claude Haddad e Gerald Marie, accusati di adescamento, coercizione e stupro di modelle anche di appena 15 anni. Scouting for Models dà voce ad una generazione di donne a cui erano state promesse celebrità e ricchezza, ma che invece si sono trovate usate, maltrattate e, in alcuni casi, trafficate tra reti di uomini potenti.

Kingdom of Dreams. I nuovi sovrani della moda - il 25 febbraio e il 4 marzo con doppio appuntamento dalle 21.15 - su Sky Documentaries e su NOW, ripercorre la storia di una fase cruciale della moda, dagli anni '90 al 2010, raccontando come sia diventata un fenomeno globale. Attraverso interviste e archivi personali, i quattro episodi seguono la fulminea ascesa degli stilisti John Galliano e Alexander McQueen da Londra e Marc Jacobs e Tom Ford da NY; insieme a due operatori del lusso in feroce concorrenza, Bernard Arnault (LVMH) e Francois Pinault (Gucci Group), hanno trasformato il mondo del fashion business, conquistando a Parigi, Milano, Londra, New York, le case di moda ormai in declino, mentre l'enigmatica regina di Vogue Anna Wintour faceva da ago della bilancia tra il mondo del commercio e quello della creatività, per accrescere il suo impero. La serie racconta attraverso questi sette personaggi chiave la continua lotta tra commercio e creatività e la rivalità tra i designer e i colossi del lusso. (ANSA).