Tv: riparte il roadshow di Tivùsat

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Tivùsat si rimette sulle strade d'Italia per un tour che a partire dal 16 febbraio, e fino al 9 novembre di quest'anno, attraverserà otto regioni. L'obiettivo della piattaforma satellitare gratuita resta lo stesso dell'anno scorso, quando ha incontrato oltre mille ospiti in nove diverse tappe: formare ed informare tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori sulle peculiarità della propria offerta editoriale e tecnologica. Un'offerta "matura e definita". Nel corso degli otto eventi si potranno saggiare le potenzialità del bouquet di Tivùsat che con più di 130 canali, di cui oltre 70 in alta definizione e 4K, è in grado di offrire già oggi (e in ogni parte del Paese) una qualità televisiva che il digitale terrestre non riesce neanche ad avvicinare. Basti pensare ai recenti Mondiali di calcio in Qatar o al festival di Sanremo. Due eventi trasmessi in altissima definizione da Rai4K, canale 210 della piattaforma Tivùsat. Lo scopo del roadshow sarà in particolare quello di mostrare agli ospiti l'intera "galassia" che ruota intorno a questa piattaforma satellitare gratuita, fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. Un "sistema" che sia per i clienti residenziali sia per quelli business, la televisione la fornisce chiavi in mano, mettendo gli spettatori al riparo da problematiche relative a frequenze, codifiche e risintonizzazioni dei canali. Oltre all'installazione di una parabola orientata su Hotbird 13° est, l'attivazione dell'offerta Tivùsat prevede soluzioni differenti a seconda della dimensione della struttura ricettiva. La prima tappa del Road Show 2023 che parte giovedì 16 febbraio in Veneto si terrà a Treviso, presso il Villa Pace Park Hotel Bolognese. L'evento - che chiamerà a raccolta anche le province di Belluno, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Pordenone - sarà chiuso dall' a.d. di Tivùsat, Alberto Sigismondi. (ANSA).