Rai: su Raiplay Sound I giochi del mostro su assassino Foligno

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Quattro ottobre 1992 a Maceratola, frazione di Foligno, un bambino di quattro anni sparisce nel nulla. Sarà ritrovato due giorni dopo in un bosco di montagna.

Ad annunciare la sua morte un biglietto lasciato in una cabina telefonica e firmato "il mostro". La caccia all'assassino durerà dieci mesi e costerà il sangue di un secondo bambino, ucciso a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del primo cadavere. Trent'anni dopo la storia del mostro di Foligno, dell'arresto di Luigi Chiatti e del processo che lo ha portato in carcere, resta una delle pagine più choccanti della cronaca nazionale. "Il gioco del mostro" è il racconto di quei dieci mesi drammatici attraverso le testimonianze, per buona parte inedite, di chi a Luigi Chiatti ha dato la caccia. Un lungo viaggio attraverso il terrore di una città, gli errori nelle indagini e le sfide di un omicida senza volto. Con una domanda che resta sullo sfondo: Lorenzo, il secondo bambino, poteva essere salvato? Il mostro poteva essere fermato prima? Scontata la pena in carcere Luigi Chiatti oggi vive in una Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici. A trent'anni da quei brutali omicidi, chi è oggi? E' ancora socialmente pericoloso, dicono gli psichiatri, eppure presto potrebbe tornare libero. "Il gioco del mostro", realizzato dai giornalisti della Tgr Umbria Giulia Bianconi, Massimo Solani e Dario Tomassini, porta fino a Capoterra, in Sardegna, nella Rems che lo ospita. Per provare a dare una risposta alla domanda che terrorizza ancora: cosa resta del mostro? "Il gioco del mostro" è un podcast originale in quattro puntate di Giulia Bianconi, Massimo Solani e Dario Tomassini realizzato da Tgr Umbria e Rai Radio1. Le puntate sono disponibili on line sulla piattaforma Rai Play Sound e sul sito Tgr Umbria (www.tgr.rai.it/umbria).

"La Tgr, Testata Giornalistica Regionale della Rai, è fortemente impegnata nel potenziamento dell'informazione territoriale attraverso il web e i social - commenta il Direttore della Tgr Alessandro Casarin -. Lo scorso giugno abbiamo completato la realizzazione dei siti internet in tutte le regioni; ora l'obiettivo è quello di arricchirne i contenuti con prodotti realizzati esclusivamente per queste piattaforme. I podcast audio trovano sempre maggior interesse tra gli ascoltatori e dunque siamo contenti di questa sinergia nata tra Tgr Umbria e Radio 1 per la realizzazione di queste quattro puntate sul Mostro di Foligno, un caso che trent'anni fa sconvolse tutto il Paese. Complimenti al Caporedattore della Tgr Umbria Luca Ginetto, ai tre autori Giulia Bianconi, Massimo Solani, Dario Tomassini e a tutta la redazione umbra che ha fatto da apripista su questo progetto editoriale a livello nazionale".

"Siamo felici di inaugurare una stagione di collaborazione con la Tgr - spiega il Direttore del Giornale Radio Rai Andrea Vianello - Ripercorriamo attraverso gli occhi di tre giovani cronisti uno dei più sconvolgenti fatti di cronaca del nostro passato. Ampliamo così l'offerta podcast di Radio1, un settore in grande espansione grazie anche a Rai Play Sound". (ANSA).