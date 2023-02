Ted Lasso torna su Apple tv il 15 marzo

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Tec Lasso, la pluripremiata serie di Jason Sudeikis nella parte di un tranquillo allenatore di football americano inaspettatamente catapultato nel mondo del calcio inglese, torna su Apple tv per la sua terza stagione. Il primo di 12 episodi verra' diffuso il 15 marzo con il resto delle puntate con cadenza settimanale. Apple ha anche diffuso oggi il primo trailer. L'Afc Richmond allenata da Lasso e' stata inaspettatamente promossa dalla Championship (la serie B britannica) ma viene subito ridicolizzata come fanalino di coda della Premier League, mentre Nate (Nick Mohammed) e' andato a lavorare per Rupert (Anthony Head), l'ex marito di Rebecca (Hannah Waddingham) e la squadra di West Ham United. Nella nuova stagione tornano tutti i soliti personaggi tra cui Roy Kent (Brett Goldstein), Beard (Brendan Hunt) e Keeley (Juno Temple), quest'ultima alle prese con il nuovo ruolo di capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. (ANSA).