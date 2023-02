La regina Carlotta, dal 4 maggio il prequel di Bridgerton su Netflix

Netflix ha scelto il giorno di San Valentino per rivelare la data di uscita del prequel di Bridgerton, La regina Carlotta. La piattaforma di streaming e Shondaland hanno organizzato a Londra un evento globale per i fan di Bridgerton in vista dell'imminente uscita de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton.

Durante l'evento, la creatrice e produttrice esecutiva e sceneggiatrice, Shonda Rhimes ha annunciato che l'attesissima serie in sei episodi sarà disponibile su Netflix, dal 4 maggio svelando anche le prime immagini.

Nel cast: Golda Rosheuvel (regina Carlotta), India Amarteifio (regina Carlotta da giovane), Corey Mylchreest (il giovane Re Giorgio), Arsema Thomas (Lady Danbury da giovane), in collegamento video Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

La storia narrata questa volta è dedicata all'ascesa al potere della regina Carlotta, questo spin-off dell'universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell'alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Regista e produttore esecutivo Tom Verica. Produttore esecutivo Betsy Beers.