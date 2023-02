Tv: medaglia città Napoli al piccolo Mario di 'Resta con me'

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo Mario Di Leva, accompagnato dalla mamma e dal papà Francesco, anche lui attore, tra i protagonisti della fiction in otto puntate 'Resta con me', che andrà in onda su Rai 1 dal prossimo 19 febbraio con la regia di Monica Vullo.

Il giovanissimo interprete, al quale il sindaco Manfredi ha consegnato la medaglia della città, nei giorni scorsi è stato anche ospite a Sanremo da Amadeus e gli ha ironicamente regalato una maglietta del Napoli. Mario Di Leva a soli 12 anni ha già partecipato a diversi film e serie tv dopo gli esordi nel 2018 con 'Il sindaco del rione Sanità', diretto da Mario Martone.

