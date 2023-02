Giannetta e Bova, una famiglia tra amore e mistero

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Tanti colpi di scena, nuovi arrivi e un miracolo, ma non mancheranno il mistery e la commedia".

Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova sono moglie e marito, e genitori di 4 figli, fulcro e punto di forza della famiglia normale ma con qualcosa di speciale nell'amata e seguitissima serie tv targata Mediaset Buongiorno Mamma. La seconda stagione, in sei prime serate dal 15 febbraio su Canale 5 è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone e ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia, con una mamma, Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, molto speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. "Nella prima stagione c'era molto l'attesa di un risveglio dal coma di Anna, e nella seconda è bello perché c'è un riconoscersi, un ripresentarsi, un ricercarsi ma insorgono le attese le aspettative, i cambiamenti", dice Giannetta.

"Conserviamo un segreto sull'incidente che ha ridotto Anna in coma. Alla fine scopriremo la verità su tante cose", dice Bova.

Tra lacrime e risate, il racconto si snoda tra passato e presente, spostandosi avanti e indietro nel tempo per approfondire ogni personaggio, con le sfide della crescita e i passi indietro che la vita talvolta costringe a fare all'improvviso". E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità. Nella nuova stagione della serie, prodotta da Rti e Lux Vide (società del gruppo Frematle), tornano anche Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci. Luca Bernabei, AD Lux Vide ( Gruppo Fremantle): "Siamo molto felici di portare su Canale 5 la nuova stagione di Buongiorno Mamma. Il ritorno di Anna e Guido è sempre all'insegna del tema della famiglia. Guido è un uomo che attende il risveglio di Anna con grande coraggio, attende che il suo amore torni con pazienza e fiducia. Nel frattempo la famiglia Borghi sta andando avanti, tra nascite, misteri, e situazioni da risolvere. Sono sicuro che il pubblico amerà molto questa seconda stagione e voglio ringraziare Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, per avere reso questa serie davvero unica".

(ANSA).