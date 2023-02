Amadeus, forza della gente zittisce qualsiasi polemica

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "La forza della gente zittisce qualsiasi polemica". Lo ha detto Amadeus nella conferenza stampa di chiusura del festival di Sanremo, "E' stato facile fare Sanremo con questo clima sereno", ha aggiunto facendo un primo bilancio della manifestazione. "Di questo festival mi porto dietro tante cose: la prima immagine è la presenza del presidente Mattarella. Il selfie dietro le quinte è un'immagine che non dimenticherò più. Poi la scala quando siamo entrati, Roberto Benigni. E poi la libertà che hanno avuto gli artisti di esprimersi".

A stupire è stata anche la presenza in città di tanta gente.

"Vedere un fiume di persone dai 5 agli 80 anni che andava per strada ti fa capire che la condivisione del pubblico è la forza del festival. La potenza della gente dà forza contro qualsiasi polemica", ha aggiunto. (ANSA).