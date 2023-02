A Striscia tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Da lunedì 13 febbraio, in access prime-time, su Canale 5, dopo la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, a Striscia la notizia tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Per il duo siciliano, in questa stagione, è la seconda tornata dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci: avevano già condotto con grande successo dal 24 ottobre al 10 dicembre. Il tandem Friscia-Lipari resterà al timone di Striscia fino all'11 marzo 2023.

Giancarlo Scheri, direttore di rete, commenta: «Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l'entusiasmo e l'energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all'attenzione di pubblico e media.

Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all'intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti». (ANSA).