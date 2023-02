Sanremo, su tivùsat per la prima volta in altissima definizione

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Questa sera si chiude il sipario dell'Ariston. Nella 73esima edizione del festival di Sanremo, la quarta con Amadeus nei panni di conduttore e direttore artistico, tutto ha girato per il verso giusto. Lo spettacolo è stato all'altezza delle aspettative; l'Auditel ha risposto presente; le polemiche sono state somministrate nella giusta dose; e giungono buone notizie anche per le casse di Viale Mazzini, guardando alla raccolta pubblicitaria stimata in circa 50 milioni di euro. Ma in questa kermesse si è aggiunto anche un elemento innovato che riguarda la tecnologia. "Grazie al servizio pubblico, per la prima volta in assoluto Sanremo viene trasmesso in altissima definizione sul canale Rai4K, disponibile al 210 di tivùsat", ricorda Stefano Luppi, consigliere delegato di nomina Rai della piattaforma satellitare gratuita. "Per tivùsat, Rai4K è un canale di punta, la cui qualità - conclude Luppi - gli italiani stanno imparando a conoscere e apprezzare proprio in occasione di importanti eventi come i Mondiali di calcio in Qatar o l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest di Torino". Nata nel lontano 2008, l'offerta satellitare italiana festeggia a Sanremo non solo il primato nella qualità di diffusione del segnale, ma anche nella proposta di contenuti, con un bouquet di 130 canali televisivi (di cui oltre 70 in Hd e sette in 4K). Ad avere scelto tivùsat sono oggi più di sei milioni di italiani. Per ricevere la tivù via satellite basta avere una parabola e un dispositivo certificato tivùsat, decoder o cam. (ANSA).