Sanremo, 9,2 milioni e il 57.6% per la terza serata

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Ascolti ancora al top per il Festival di Sanremo. Sono stati 9 milioni 240 mila, pari al 57.6% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1 la terza serata (dalle 21.25 all'1.59). L'Amadeus quater raggiunge ancora una volta il dato percentuale più alto dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raccolse il 60.52%. In valori assoluti, gli ascolti sono in linea con la terza serata del festival del 2022, che era stata seguita in media da 9 milioni 369 mila telespettatori. Un anno fa la media di share fu inferiore di oltre tre punti (54.6%).

La prima parte della terza serata di Sanremo (dalle 21.25 alle 23.31) ha fatto segnare 13 milioni 341 mila spettatori pari al 57.2%; la seconda (dalle 23.40 all'1.59) 5 milioni 584 mila con il 58.4%. L'anno scorso la prima parte della terza serata del festival aveva fatto segnare 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2%, la seconda 5 milioni 455 mila con il 56.8%.

