Sanremo, 10,5 milioni e il 62.3% per la seconda serata

(ANSA) - SANREMO, 09 FEB - L'Amadeus quater continua a macinare ascolti. Sono stati 10 milioni 545 mila, pari al 62.3%, gli spettatori che hanno seguito ieri in media su Rai1 la seconda serata di Sanremo (dalle 21.18 all'1.40). Un dato percentuale che si conferma il più alto dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo ottenne il 65.42%.

Gli ascolti del festival sono stabili rispetto al debutto (10 milioni 757 mila spettatori con il 62.4% di media), con una lieve flessione in valori assoluti, fisiologica per la seconda serata.

Nel 2022 gli ascolti della seconda serata del festival di Amadeus furono più alti in valori assoluti (11 milioni 320 mila spettatori, un dato che in via eccezionale superò quello della prima serata), ma lo share nettamente più basso (55.8%).

La prima parte della seconda serata del festival 2023 (dalle 21.18 alle 23.37) ha raccolto 14 milioni 87 mila spettatori con il 61.1% di share, la seconda (dalle 23.40 all'1.40) 6 milioni 352 mila con il 65.6%. Un anno fa la prima parte della seconda serata aveva fatto segnare 13 milioni 572 mila telespettatori pari al 55.3%, la seconda 7 milioni 307 mila con il 57.4%.

