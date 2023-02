Marvel's Wastelanders rriva in Italia, in esclusiva su Audible

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Arriva nel nostro Paese la serie audio "Marvel's Wastelanders", disponibile in esclusiva su Audible.it nel 2023 e 2024 anche in lingua italiana. Lo annuncia in anteprima Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio). E' un'esperienza di ascolto immersiva, unica e coinvolgente grazie anche all'interpretazione dei più grandi attori italiani nei panni degli iconici supereroi Marvel.

La prima stagione di "Marvel's Westlanders: Star-Lord", sarà disponibile il 28 giugno 2023, in dieci episodi. A prestare la propria voce ai protagonisti della versione italiana del podcast saranno: Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket, con la speciale partecipazione di Luca Ward nel ruolo di Doctor Doom e più di 20 altri personaggi interpretati dai più importanti doppiatori e narratori italiani.

L'epica serie audio è disponibile in lingua inglese da giugno 2021.

"Marvel's Wastelanders: Star-Lord" è ambientata in un futuro alternativo del Multiverso Marvel dove i cattivi hanno avuto la meglio e gli eroi sono solo un brutto ricordo. Peter Quill e Rocket, un po' più "appesantiti e lenti", non hanno perso l'audacia dei giorni di gloria dei Guardiani della Galassia.

Quando approdano sulla Terra scoprono che non è più la stessa, ma una landa desolata controllata da ormai 30 anni dal Dottor Mistero (Doom) e da tutti i cattivi del mondo, tra cui i criminali Ghost Rider e Kraven.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Marvel e alcuni tra i più talentuosi artisti del mondo per dare nuova vita a questi racconti dell'universo Marvel e a eventi unici di intrattenimento audio in lingua" ha detto Susan Jurevics, Chief Brand and International Officer di Audible.

"La risposta dei fan alla serie audio è stata fino ad ora incredibile e ci emoziona l'idea di lavorare con Audible al nostro primo cross-over audio per raggiungere ancora più ascoltatori e fan in tutto il mondo con le epiche saghe Marvel" ha sottolineato Daniel Fink, Svp Business Development & New Initiatives at Marvel Entertainment. (ANSA).