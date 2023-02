Enzo Miccio, in viaggio tra gli Home restaurant d'Italia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Uno è chef stellato e giudice amatissimo di MasterChef. L'altro è il wedding planner più celebre d'Italia, stilista e conduttore-viaggiatore in tv.

Giorgio Locatelli ed Enzo Miccio, per la prima volta insieme, sono in partenza per la nuova edizione di "Home Restaurant", il cooking show prodotto da Banijay Italia che cavalca una delle ultime mode in fatto di ristorazione (il ristorante che si "svolge" all'interno di una casa privata), in onda su TV8 dal 13 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 19.10.

"Non mi ero mai occupato direttamente di cucina, anche se il mondo della ristorazione è molto vicino al mio: non esiste un matrimonio senza buon cibo" - racconta in anteprima all'ANSA Miccio - Siamo andati a ficcanasare a casa degli italiani, da nord a sud. E, diciamolo, gli italiani sono generosi, si mettono in gioco, fanno da mangiare mediamente tutti bene. Finite le riprese mi sono dovuto mettere a dieta". In ogni puntata a sfidarsi sono due coppie di aspiranti home chef, che per un giorno trasformano la propria casa in un vero home restaurant, preparando la sala e il loro miglior menù da servire alla coppia avversaria e naturalmente ai severissimi giudici: Giorgio Locatelli ed Enzo Miccio. Si vota per l'atmosfera e per la mise en place (le due voci che caratterizzano la categoria "home") e poi per menu e servizio (che invece definiscono la categoria "restaurant"). Ai vincitori, anche la possibilità di entrare nella community de Le Cesarine, la più antica rete di cuochi casalinghi d'Italia.

A marzo invece arriva su Sky la nuova edizione di "Pechino Express". Per Miccio, prima concorrente ora confermato alla conduzione accanto a Costantino Della Gherardesca, è la terza.

Destinazione: India, Borneo malese e Cambogia, con otto coppie in gara. "Quando ti prende - confessa - Pechino Express è una malattia di cui non puoi fare a meno". (ANSA).