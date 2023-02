Fiorello e la lettera di Zelensky, 'vi libererò da Amadeus'

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Non poteva sfuggire all'ironia di Fiorello il caso della presenza 'virtuale' di Zelensky a Sanremo e del messaggio scritto che il presidente ucraino invierà al festival e che Amadeus leggerà nella finale di sabato. Nella puntata di Viva Rai2! lo showman ha letto in anteprima, a modo suo, la lettera del leader di Kiev, 'ricevuta' dal direttore dell'Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta.

"Buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro paese", è la parte iniziale del testo. "Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano". (ANSA).