Benigni, art 21 Costituzione è pilastro di tutte le libertà

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - "L'articolo 21 è della Costituzione è il mio preferito e il più importante: il pilatro di tutte le libertà dell'uomo". Roberto Benigni per il suo monologo in apertura al festival di Sanremo sceglie l'articolo sulla libertà di espressione. Nello specifico la Costituzione recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero". "Un linguaggio semplice che sembra scritto da un bambino, di una forza e bellezza che si rimane stupiti. Ma se l'hanno scritto ce ne era bisogno - dice il comico -. Perché durante il ventennio non si poteva pensare liberamente.

L'articolo 21 ci ha liberati dall'obbligo di avere paura".

"In Paesi molto vicini a noi gli oppositori vengono carcerati e incatenati, solo perché mostrano il volto o i capelli, o perché ballano e cantano. Quanto è meraviglioso e straordinario che in Italia tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ce lo dobbiamo ricordare. La cosa migliore per il futuro è ricordarsi di avere il passato bene presente".

(ANSA).