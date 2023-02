Su Sky Cinema lunedì Top Gun: Maverick con Tom Cruise

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Arriva su Sky Cinema TOP GUN: MAVERICK, film campione d'incassi con protagonista Tom Cruise, che torna a vestire i panni dell'aviatore Pete "Maverick" Mitchell, lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Candidato a ben sei premi Oscar©, tra cui quello per il Miglior Film, alla 95/a edizione degli Academy Awards, il film è diretto da Joseph Kosinski, e vede nel cast, oltre a Tom Cruise, anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer (ANSA).