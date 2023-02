ANSA/ Francesca Fagnani, io tenace e tignosetta a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Tenace, un po' egoista, mi dispiace per me, e tignosetta, come mi ha detto una volta Asia Argento".

Si definisce così, in tre aggettivi, Francesca Fagnani, la conduttrice di 'Belve' che delle interviste senza sconti, accompagnate dal sorriso disarmante, ha fatto il marchio di fabbrica del programma di Rai2. E che si prepara a co-condurre la seconda serata di Sanremo, mercoledì 8 febbraio, con Amadeus e Gianni Morandi. "L'attesa? Beh, pensare all'Ariston come a una passeggiata divertente, è pura utopia", sorride Fagnani in una chiacchierata con l'ANSA. "C'è un tale carico di emotività, per un evento che monopolizza l'attenzione del Paese, che la domanda è: sarò all'altezza? Ma è un'emozione molto bella, positiva. Lo vivo come un riconoscimento del lavoro fatto". Sui temi che affronterà sul palco non 'spoilera' nulla, ma dice la sua sul dibattito politico che sta infiammando la vigilia, in particolare sull'intervento del presidente ucraino Zelensky: "Non esiste un Sanremo che non venga accompagnato dalle polemiche. Diciamo da sempre che il festival è specchio del Paese, tanto che noi co-conduttrici siamo chiamate a proporre un tema o una battaglia cara a ciascuna di noi. Possiamo dunque parlare noi e non accogliere le parole del leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo? Mi sembra lunare". Quanto alle critiche della deputata Fdi Maddalena Morgante alla presenza del rapper Rosa Chemical, "davvero pensiamo di poter respingere la realtà non ascoltandola? Comunque - sottolinea la giornalista romana, 44 anni - è un grande endorsement".

Fenomeno esploso sul web, consacrato anche dalla parodia di 'Belvo' lanciata da Fiorello a Viva Rai2! ("fa uno show da prima serata alle 7 del mattino, c'è del genio"), Belve dal 21 febbraio sarà promosso in prima serata. "Il mio obiettivo è tracciare dei miei ospiti un ritratto da cui emergano sfumature inedite", racconta Fagnani, laurea in Lettere, dottorato in Filologia dantesca, cresciuta alla scuola di Minoli e Santoro. Intanto al festival, dove non sarà con lei il compagno Enrico Mentana ("Ha il tg ma farà il tifo"), ha scelto di vestire Armani Privé. (ANSA).