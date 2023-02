Eleonora Daniele in seconda serata su Rai1 con Storie di Sera

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Una finestra sulla cronaca con uno sguardo puntuale ai fatti del nostro Paese, alla costante ricerca della verità. Un faro sempre acceso sui temi sociali attraverso le testimonianze dei protagonisti e il racconto in diretta degli inviati sul campo. E poi la forza, il coraggio e la dignità di chi attraverso commoventi ricordi e fragili emozioni racconterà le proprie Storie… di sera. Dal 6 febbraio e poi per cinque lunedì dal 20 febbraio, Eleonora Daniele condurrà in seconda serata su Rai 1 "Storie di sera". (ANSA).