'Senza rete', su Rai2 docufilm della Polizia su cyberbullismo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Non sprecate la vostra vita, non consentite a nessuno di giudicare chi siete. Datevi un valore, perché voi valete, siete il futuro. Non abbiate timore, individuate una persona e denunciate il vostro malessere. Non consentite a nessuno di limitare la vostra vita perché voi siete preziosi". Sono le emozionanti parole rivolte a una platea piena di ragazzi delle scuole romane da Katia Cascone insieme al marito Nello, mamma e papà di Alessandro, 13enne che a settembre si è suicidato dopo essere diventato vittima di bullismo e cyberbullismo. Due temi al centro di Senza rete, il docufilm realizzato da Polizia di Stato e Rai Documentari, presentato in un evento condotto da Francesca Fialdini, in Sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica di Roma, prima del debutto il 4 febbraio in seconda serata su Rai 2.

Il film non fiction, scritto da Giovanni Capetta, Riccardo Mazza e Marco Speroni, che ne è anche il regista, unisce il racconto di chi per il bullismo si è ucciso, come nel 2012, il 15enne Andrea Manes, ricordato dalla mamma Teresa; le testimonianze di adolescenti vittime dei compagni che sono riusciti a parlarne e denunciare, come Francesco e Valeria, ma anche la cronaca del lavoro delle Forze di Polizia per combattere il fenomeno, assistere e aiutare le vittime.

"Internet è come una bellissima autostrada che porta dappertutto, ma ci si deve stare in maniera consapevole e bisogna aiutare chi è in difficoltà - spiega ai ragazzi Lamberto Giannini, capo della Polizia -. Il nostro lavoro e impegno di tutti i giorni è volto a tutelarvi, a cercare di rendere più agevole il vostro percorso, togliendo delle insidie". E' fondamentale "che la Rai si occupi di un argomento così serio", sottolinea la presidente dell'azienda pubblica Marinella Soldi, raccontando di aver subito in prima persona il bullismo: "A 8 anni con la mia famiglia sono andata a vivere in Inghilterra. Negli anni '70 essere italiana non era di moda, e io ero una bambina che non parlava la lingua e aveva delle fattezze diverse. Ero un bersaglio abbastanza facile". Per questo "vi dico, se siete in difficoltà parlate, anche con gli adulti, perché parlandone ciò che vi sembra una vulnerabilità diventa forza". (ANSA).