Abbott Elementary, seconda stagione per la comedy pluripremiata

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - 'Abbott Elementary' è un divertente spaccato del mondo delle scuole elementari pubbliche americane che lottano con problemi finanziari, dirigenti incapaci e pregiudizi. Un piccolo gioiello partito in sordina e diventata la serie rivelazione più apprezzata e premiata. Disney+ ha annunciato che la seconda stagione della serie acclamata dalla critica, arriverà sulla piattaforma streaming il 1° marzo con i primi 10 episodi. Ulteriori episodi saranno disponibili su Disney+ nel corso dell'anno.

E' una comedy della Abc sul mondo della scuola pubblica, che ha fatto incetta di premi ai Golden Globes nella sua categoria: Miglior serie Comedy, ma anche di Miglior attrice protagonista Comedy (Quinta Brunson, che della serie è anche creatrice) e di Miglior attore non protagonista (Tyler James Williams). Una conferma dopo i tre Emmy Awards vinti a settembre.

Abbott Elementary è una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati - e una preside un po' fuori dalle righe - alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l'atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell'educazione dei bambini.

"Durante un periodo difficile per il nostro paese, Abbott Elementary ci ha fatto ridere", ha detto Quinta Brunson quando ha accettato il Golden Globe. Brunson è la creatrice della serie e l'interprete di Janine Teagues, ed è executive producer insieme a Justin Halpern e Patrick Schumacker della Delicious Non-Sequitur Productions, e a Randall Einhorn. Oltre alla Brunson, il cast comprende Tyler James Williams nel ruolo di Gregory Eddie, Janelle James in quello di Ava Coleman, Lisa Ann Walter nei panni di Melissa Schemmenti, Chris Perfetti nel ruolo di Jacob Hill, William Stanford Davis nei panni di Mr. Johnson e la vincitrice del premio Emmy Sheryl Lee Ralph interpreta Barbara Howard. (ANSA).