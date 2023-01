'Quei due - Edda e Galeazzo Ciano' di Wilma Labate su Rai3

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Una donna, un uomo, la storia di una coppia tra amore, complicità, equivoci, tradimenti, addii. Una storia unica e insieme comune, se non fosse per i nomi che portano: Mussolini lei, Ciano lui. Lei la figlia più amata del Capo del regime, lui, il brillante diplomatico, l'uomo della comunicazione e dei rapporti col mondo. Due rampolli sotto i riflettori del novecento, destinati a diventare protagonisti schiacciati da un potere molto più grande di quello che pensavano di avere. Sono i protagonisti di "Quei due - Edda e Galeazzo Ciano", il nuovo film di Wilma Labate, prodotto da Luce Cinecittà con la collaborazione di Rai Documentari, ideato da Beppe Attene che lo sceneggia con la regista, in onda in prima serata su Rai3 venerdì 3 febbraio, dopo la presentazione al Tertio Millennio Film Festival, dove si è aggiudicato sia la Menzione speciale del Concorso che il premio del Sindacato Critici Cinematografici per il Miglior film. In un gioco cinematografico affascinante "Quei due - Edda e Galeazzo Ciano" mescola, accanto alle immagini dell'Archivio Luce con momenti anche privati e familiari della coppia Edda-Galeazzo, un racconto filmico contemporaneo, che vive delle interpretazioni di due talenti come Silvia D'Amico e Simone Liberati, in azione all'interno di un teatro di Cinecittà, fotografati dalla lente creativa di Daniele Ciprì. Un racconto che rende emotiva una storia italiana e ci avvicina ai suoi contraddittori personaggi.

Giocando con la scenografia e i costumi contaminati dall'attualità, Edda e Galeazzo si raccontano senza pudore grazio all'uso delle parole originali contenute nei diari privati e nei discorsi pubblici di Galeazzo Ciano e nelle autobiografie di Edda Mussolini.

Le parole di Galeazzo Ciano sono tratte dal 'Diari 1937-1943', e dai volumi di Giordano Bruno Guerri 'Galeazzo Ciano, Una vita', 'Galeazzo Ciano' e 'Un amore fascista. Benito, Edda e Galeazzo', e da 'Ciano. L'ombra di Mussolini' di Ray Moseley, oltre che da interventi parlamentari. Le parole di Edda provengono dai libri 'La mia vita' di Edda Ciano e Domenico Oliveri, e 'La mia testimonianza'. (ANSA).