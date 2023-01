Christian", la seconda stagione su Sky a marzo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Ancora nuovi miracoli e un nuovo regno attendono il "santo picchiatore" interpretato da Edoardo Pesce, passato da piccolo delinquente a santo una volta comparse delle stimmate sulle sue mani. La seconda stagione del supernatural-crime drama Sky Original Christian arriva da marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

"La serie dei miracoli" torna con sei nuovi episodi per una nuova stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi e che vede ovviamente riconfermati i protagonisti della prima, i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman, Cuori puri) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot) e alcune new entry tra queste l'attrice Laura Morante, nei panni de La Nera, un misterioso personaggio pieno di sorprese e Camilla Filippi sarà Esther, una donna che non sembra vivere bene la presenza di Christian. Con loro tornano Silvia D'Amico nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell'impero di Lino, il boss locale della prima stagione, Francesco Colella in quello di Tomei, il losco veterinario di Città-palazzo, Gabriel Montesi è l'amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek e Ivan Franek ancora nei panni - rispettivamente - del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian.

Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano che sarà di nuovo Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian. (ANSA).