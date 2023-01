La7: Piazzapulita; tra ospiti domani Nicola Gratteri

I 100 giorni del Governo Meloni e il sovranismo alla prova della realtà. I nuovi armamenti e il rischio di un'escalation in Ucraina. L'arresto di Matteo Messina Denaro che continua a far discutere.

La prosecuzione dell'inchiesta sul reddito di cittadinanza e sul malfunzionamento dei centri per l'impiego. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di Piazzapulita in onda domani dalle 21.15, su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il procuratore Nicola Gratteri; l'ex Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi; Chiara Appendino (M5S); Raffaella Paita (IV); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi, Claudio Cerasa, Tiziana Ferrario, Antonio Padellaro e Nello Trocchia.

Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.