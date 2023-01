Ragazzi Mare Fuori 'sogniamo palco di Sanremo', la Rai ci pensa

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - A cantare la sigla "'O Mar For" è Matteo Paolillo, uno dei protagonisti nel ruolo di Edoardo, e durante la conferenza della terza stagione di 'Mare fuori' a Viale Mazzini è emerso il sogno dei ragazzi: interpretare la sigla a Sanremo (in programma dal 7 all'11 febbraio) sul palco dell'Ariston, come ospiti. L'ad della Rai, Carlo Fuortes, presente alla conferenza stampa di presentazione a Viale Mazzini, ha detto: "Faremo di tutto perché accada".

A lanciare l'appello alla Rai per i giovani attori è stato Riccardo Sessa, che con Picomedia produce la serie in collaborazione con Rai Fiction: "Questi ragazzi sognano di andare a Sanremo 2023 per cantare la sigla di Mare Fuori".

L'ultima parola spetta dunque ad Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival.

Mare Fuori 3 arriva dal 1 febbraio su RaiPlay. La serie, che ha avuto un enorme successo di pubblico soprattutto negli ultimi mesi, era tra i prodotti più attesi della stagione. Nella terza stagione, che andrà in onda dal 15 febbraio anche su Rai 2, i protagonisti sono cresciuti e si troveranno alle prese con l'amore, un sentimento sconosciuto e profondo, travolgente e destabilizzante". Nel cast Carolina Crescentini, Valentina Romano, Carmine Recano e Nicolas Maupas. A questi si aggiungono anche Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo. Dice Crescentini: "La rigidità di Paola è venuta meno già lo scorso anno. Si è creata una componente umana importante con i detenuti, che può portare a dei problemi". E Carmine Recano: "Per Massimo è un viaggio introspettivo, necessario dopo l'abbandono della moglie e del figlio. Acquisisce una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti". (ANSA).