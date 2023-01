I maratoneti Amadeus e Morandi girano spot Festival a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 22 GEN - La zona sottostante il Casinò di Sanremo si è trasformata in un set televisivo questa mattina per l'inizio delle riprese della parte finale dello spot Rai, che promuove la 73/a edizione del Festival della Canzone Italiana in programma dal 7 all'11 febbraio nella cittadina ligure.

Accompagnati da una sessantina di giovani comparse, i maratoneti Amadeus e Gianni Morandi, con indosso il pettorale numero "73", hanno inscenato l'arrivo nella città dei Fiori, dopo un viaggio per l'Italia.

"Siamo arrivati a Sanremo", grida con entusiasmo, Morandi.

"Avevi ragione - replica Amadeus aggrappandosi a un cartello della segnaletica verticale, con su scritto Sanremo e la freccia che segna avanti - Sanremo è sempre più vicino, adesso da qua non ci si muove più…". Morandi, però, lo incalza e facendo cenno col pollice, replica: "Adesso dobbiamo andare" e Amadeus: "No, non dobbiamo andare da nessuna parte: siamo a Sanremo e a Sanremo rimaniamo". A quel punto Morandi gli ricorda: "Dobbiamo andare all'Ariston".

Nel pomeriggio sulla ciclabile sono previste le riprese della seconda parte dello spot. (ANSA).