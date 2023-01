Fedez, Muschio selvaggio sbarca a Sanremo e va in onda su Rai2

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?". E' stato lo stesso Fedez a lanciare sui social il primo indizio, accompagnato da un emoticon con la bocca cucita, rimbalzato poi su Dagospia: il podcast tenuto dall'artista e da Luis Sal, disponibile sulle principali piattaforme streaming, sbarca in Riviera durante la settimana del festival (7-11 febbraio). Sarà in onda - confermano ambienti Rai - su Rai2 alle 18.45, in una striscia quotidiana da 15 minuti, e in versione più ampia, con contenuti inediti, su RaiPlay.

Il rapper curerà dunque la striscia quotidiana del podcast, dedicato a temi di cultura e società, con ospiti sempre diversi, mentre la moglie Chiara Ferragni sarà impegnata come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival, martedì 7 e sabato 11 febbraio.

Fedez è anche tra gli artisti che si esibiranno dal 'palco sul mare' a bordo di Costa Smeralda, in collegamento con l'Ariston. Della line up fanno parte anche Salmo, Takagi & Ketra e Guè. (ANSA).