La storia di Elena, bimba deportata da sola ad Auschwitz

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un vestitino a balze, i capelli biondi con un grande fiocco, il viso vispo e un bel sorriso. E' la vera foto, in bianco e nero, di Elena Colombo, bimba ebrea torinese di 10 anni, la cui storia è l'unico caso documentato di una bambina italiana deportata da sola ad Auschwitz, dove arrivò nel 1944 e fu mandata subito alle camere a gas (qualche mese prima erano stati deportati anche i genitori, Sandro e Wanda Colombo, morti come lei nel campo di concentramento). La sua vicenda è rievocata in chiave poetica ma ancorata alla realtà e a misura di bambino in La cartolina di Elena, il corto, prodotto da Rai Kids e Stand by me, mix di live action e animazione al debutto nel Giorno della memoria, il 27 gennaio alle 16 su Rai 3, alle 16.50 su Rai Gulp e disponibile su Raiplay.

"Su tema della memoria, l'obiettivo è di trasmettervi la capacità di porvi delle domande rispetto al passato - spiega Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica romana rivolgendosi nell'anteprima a una platea di bambini -. Se la vicenda di Elena non fosse stata scoperta, lei sarebbe stata cancellata dalla storia. Invece vogliamo dedicarle una riflessione: è una bambina che ha subito la parte peggiore dell'umanità. Non permettete mai che Il vostro sorriso vi venga sottratto, vigilate contro chi umilia e aggredisce".

Nel racconto, la storia di Elena viene svelata da due ragazzi, Cecilia (Mariandrea Cesari) e Fabrizio (Emanuele Casati), compagni di scuola che partendo dalla foto di Elena, trovata all'interno di un carillon nella soffitta della casa della ragazza. Una serie di strani sogni portano i due a voler scoprire cosa fosse successo alla bambina: dalla vita spensierata cambiata radicalmente quando entrarono in vigore le leggi razziali all'arresto della sua famiglia, l'8 dicembre del 1943.

A ricostruire la vicenda di Elena è stato il giornalista e scrittore Fabrizio Rondolino, imparentato ai Colombo, che qui ha fatto da consulente storico al corto: "Elena era la cugina di mio padre e Sandro il fratello di mia nonna - spiega -. Io sapevo che lui era morto con la moglie e la figlia ad Auschwitz ma non conoscevo i dettagli, così ho iniziato a cercare".

