Bassi ascolti, la Rai sospende Che c'è di nuovo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il programma condotto da Ilaria D'Amico "Che c'è di nuovo", che non è andato in onda il 19 gennaio su Rai2, è stato sospeso - secondo quanto si apprende - di comune accordo tra il direttore dell'Approfondimento Antonio Di Bella e la stessa conduttrice. Il talk, nato da un'idea di D'Amico e Alessandro Sortino e prodotto in collaborazione con Fremantle, non ha dato i risultati d'ascolto sperati. Le parti valuteranno la realizzazione di altri progetti in futuro.

