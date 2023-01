Alè Europe, 12 campioni sport raccontano progetti europei

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dodici storie di sport e successo compongono la serie ALÉ EUROPE, vincitrice del bando europeo per la valorizzazione delle politiche di coesione europea. La nuova serie, che vede la partecipazione di campioni pluripremiati, è stata presentata, alla presenza tra i tanti, di Monica Contrafatto e Manuel Pasqual. Prodotta da Red Carpet, società del Gruppo ILBE, la serie è il primo progetto sportivo in assoluto appartenente al settore dell'entertainment ad aggiudicarsi il bando europeo "Call for proposal - Support for information measures relating to the EU Choesion Policy".

"Alè Europe" è un format originale: 12 sono le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea, 12 sono i racconti focalizzati su uomini e donne protagonisti dello sport italiano, con un'attenzione anche al mondo paralimpico. La narrazione vuole essere inclusiva e democratica. Nel corso delle 12 puntate vengono raccontate storie di vittorie, cadute e rinascite di campioni del panorama sportivo italiano. Parallelamente vedremo il racconto di progetti di successo resi possibili dalle iniziative dell'Unione Europea. Lo sport diventa lo strumento per raccontare altri mondi.

Tra i protagonisti della serie ci sono Martina Carraro e Fabio Scozzoli (nuotatori plurititolati e coppia nella vita), Daniele Cassioli, (il più grande campione paralimpico di sci nautico di tutti i tempi), Monica Contrafatto (bronzo paralimpico nei 100 metri a Tokyo e militare), Marco Di Costanzo (canottiere bronzo olimpico), Giorgio Minisini (campione mondiale di nuoto artistico), Michela Moioli (snowboarder campionessa olimpica), Vincenzo Nibali (uno dei campioni di ciclismo più forti di sempre), Antonella Palmisano (campionessa olimpica in carica nei 20 km. di marcia), Manuel Pasqual (glorioso ex capitano della Fiorentina), Letizia Paternoster (ciclista campionessa mondiale su pista), Enza Petrilli (arciera argento paralimpico) e Gaia Sabbatini (talentuosa campionessa del mezzofondo italiano). Il progetto è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell'Unione Europea. Alla conferenza è intervenuto anche Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La serie sarà in streaming gratuito sulla piattaforma CHILI da aprile 2023. (ANSA).